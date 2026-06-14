El Concello abre el plazo de solicitudes para las atracciones, barras y puestos en la Festa do Albariño

Ambiente en la Festa do Albariño del año pasado Mónica Ferreirós

El Concello de Cambados abre hoy el plazo para que, los interesados, puedan solicitar permiso para la instalación de barras, terrazas, puestos o atracciones durante la Festa do Albariño que, este año, se celebra del 29 de julio al 3 de agosto.

Dependiendo el tipo de elemento que se quiera instalar en la vía pública, el plazo para presentar la documentación es diferente. Así, las personas que quieran pedir autorización para ocupar la vía pública con la instalación de puestos, atracciones, casetas o remolques tienen hasta el 24 de julio para hacerlo. En caso de haber un mayor número de solicitudes que de espacios habilitados, el gobierno local señala que el criterio de concesión será el de la orden de presentación en el Rexistro do Concello.

En este caso hay dos zonas destinadas a estos elementos, la primera de ellas que abarca la Praza Asorey y los Xardína da Calzada y, la segunda, que comprende la zona del Mercado, la Avenida Madrid, el Paseo Marítimo y la Illa das Goritas.

Hasta esa misma fecha tienen los propietarios de los diferentes establecimientos de la localidad para pedir autorización para la instalación de barras o terrazas exteriores. En la documentación, se indica que la barra tiene que ser de máximo, de tres metros de longitud por uno y medio de ancho.

El plazo de solicitud es menor –hasta el diez de julio– para aquellos interesados en acudir con una food truck a la Festa do Albariño. En esta ocasión, la única ubicación permitida para estos despachos de comida rápida es el Paseo da Calzada y en estos puestos estará prohibida la venta de alcoholes destilados así como, a excepción del destinado al punto, servicio fuera de la food truck. De haber un mayor número de solicitantes al de sitios, en este caso el Concello, a través de una comisión de selección, concederá las autorizaciones basándose en la calidad de las instalaciones y en la de los productos que se suministrarán en las mismas.

Ambiente en la Festa do Albariño del año pasado Mónica Ferreirós

En la documentación indican que, en este apartado, habrá hasta un total de trece puestos dedicados a la venta de diferentes productos, así, por ejemplo, cinco de ellos se dedicarán a las salchichas y patatas fritas, otro a hamburguesas y bocadillos, otro a pizzas y dos de ellos contarán con variedad de mariscos, así como conservas, embutidos o empanada. También habrá uno que se destinará únicamente a la venta de bebidas, refrescos y cervezas. Además, todas las food truks tendrán permiso para vender tanto agua como vino albariño.

Programación

A medida que se va acercando la fecha el Concello desvela pinceladas de lo que será la LXXIV Festa do Albariño.

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Así, el cartel ya ha sido presentado y lleva la firma del cambadés Manuel Somoza y, en cuanto a las actuaciones musicales, uno de los apartados más esperados cada año, ya están confirmadas las actuaciones del grupo Alana y Mondra (30 de julio) y ROA, Luar La L y el canario La Pantera (31 de julio).