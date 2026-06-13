Dos bomberos heridos al intervenir en un incendio que calcinó por completo un garaje en Corvillón

Dos efectivos durante las labores de extinción del fuego

Un incendio declarado en el garaje de una vivienda unifamiliar de la parroquia de Corvillón, en Cambados, deja a dos bomberos heridos con quemaduras en cara y manos, dos efectivos de Emerxencias atendidos por un golpe de calor y la estancia calcinada por completo.

Varias llamadas de particulares al 112 fueron las que alertaron de los hechos poco antes de las cuatro de la tarde. En esos avisos, señalaban sobre la posibilidad de que se encontrasen personas en el interior y, por lo tanto, de la probabilidad de que necesitasen asistencia.

En ese momento se movilizaron a efectivos de Bomberos de Ribadumia y del Servizo Municipal de Protección Civil de Cambados, además, también acudieron a la vivienda agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil.

Efectivos que actuaron en la extinción del incendio en el garaje de una vivienda en Corbillón, Cambados

Debido a la alerta de posibles víctimas afectadas por el incendio, desde el 112 también se dio aviso a Urxencias Sanitarias de Galicia que trasladó al lugar dos ambulancia, una de ellas medicalizada.

Las fuentes oficiales indican que tras llegar al punto en el que se originó el fue, certificaron que los residentes ya no se encontraban en la vivienda, por lo que las labores que llevaron a cabo fueron, únicamente, las de extinción de las llamas.

Debido a la virulencia del fuego, al acabar el operativo -pasadas las siete y media de la tarde- dos bomberos tuvieron que ser atendidos por quemaduras en la cara y en las manos, dos operarios del servicio de Emergencias de Cambados por golpe de calor y un vecino, que ayudó en un principio a luchar contra el incendio, por intoxicación debido al humo.

En cuanto a daños materiales, señalan las mismas fuentes, el garaje ardió por completo. En el interior, cuentan, estaban aparcados dos vehículos, una caldera, un camping gas y otros enseres de los propietarios de la vivienda.