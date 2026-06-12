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Cambados

Pesar en el sector del mar por el fallecimiento de Isabel Pérez, primera presidenta de las mariscadoras de Cambados

A. Louro
12/06/2026 18:01
Pérez recibía la Vieira de Ouro de Cambados en el año 2013
Pérez recibía la Vieira de Ouro de Cambados en el año 2012
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Fundadora y primera presidenta de la Augrupación Profesional de Marisqueo a Pe en la Cofradía de Cambados, Isabel Pérez Fernández, falleció el pasado jueves a los 77 años de edad. Todo un referente para el marisqueo a pie gallego y, especialmente, el cambadés, donde ocupó el cargo de presidenta desde el año 1999 hasta 2014.

Diferentes voces en el sector del mar lamentaron ayer esta triste noticia, entre ellos la propia Cofradía de Pescadores San Antonio de Cambados y la asociación Mulleres Salgadas, que definió a Pérez como una “pioneira do sector do mar”. Una mujer “moi comprometida” y “loitadora”, para aquellos que la recuerdam que cerraba su jubilación en 2014 tras una vida dedicada al mar, que le valió en 2012 el reconocimiento del pueblo de Cambados, cuando el Pósito le entregó la Vieira de Ouro, dejando un hondo pesar en la villa del albariño tras su pérdida.

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