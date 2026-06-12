El CES subraya la aparición de una planta “moi singular e escasa” en el Saco de Fefiñáns

Imagen de la planta Cedida

El Colectivo Ecoloxista do Salnés (CES) destacó la aparición de la especie ‘Cristanche phelypaea’, una “planta moi singular e escasa en Galicia”, que puede verse en el Saco de Fefiñáns. Un descubrimiento que, para los ecologistas, respalda la petición de la creación de un Espazo Natural de Interese Local (ENIL) en Cambados.

La ‘Cistache’ es una planta poco común, fácilmente reconocible en esta época del año por sus vistosas flores amarillas agrupadas en forma de espiga. Se trata de una planta parasita que carece de clorofila y permanece oculta bajo tierra durante la mayor parte de su ciclo vital, haciéndose visible únicamente durante la floración, entre los meses de mayo y junio.

Esta especie tiene una distribución muy limitada en Galicia, concentrándose principalmente en el Espacio Protegido Umia-O Grove y en otras zonas costeras de la ría de Arousa, donde alcanza el límite norte de su distribución mundial. Su presencia en el Saco de Fefiñáns constituye un” indicador da elevada calidade ecolóxica deste ecosistema litoral situado en pleno contorno urbano”. No existiendo otro enclave de este tipo donde pueda observarse “unha comunidade natural tan ben conservada”.