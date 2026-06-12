Detienen al autor de las pintadas en la iglesia de San Benito de Fefiñáns

Imagen de la segunda inscripción en la fachada del edificio eclesiástico Gonzalo Salgado

El Equipo de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Cambados detuvo el pasado 11 de junio al responsable de las dos pintadas realizadas en la iglesia de San Benito de Fefiñán:, un varón de 47 años vecino de la localidad. Al autor se le acusa de un presunto delito de daños en bienes de interés cultural.

Ambos hechos habrían ocurrido durante las madrugadas de los días 30 de mayo y 9 de junio. En la primera de las pintadas aparecía escrito el supuesto nombre de una persona y, en la segunda, se rectifica la frase anterior, reescribiendo ese mismo nombre y añadiendo dos frases más, en la parte superior e inferior de la primera, con los textos: "Por orden de la G. C. UCO" y "Escuchan los pensamientos".

Las diversas pesquisas analizadas durante la investigación llevaron a los agentes a identificar al presunto autor de las pintadas, procediendo a su detención y posterior registro voluntario en su vehículo y en la nave donde ejerce su actividad profesional, dando como resultado la localización de un bote de espray de pintura negra, compatible con las escrituras en la fachada de la iglesia.

Hasta el momento se desconoce la valoración de los daños, ya que al tratarse de un Bien de Interés Cultural (BIC) requiere un tratamiento de limpieza especial.

El detenido fue puesto en libertad en sede oficial y las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cambados número cuatro, en el que tendrán que comparecer cuando sea requerido para ello.