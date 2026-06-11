Os Xoves de Códax convoca cinco noches de música con Natalia Lacunza o Pasión Vega

Una actuación en directo en el marco de la última edición de este ciclo musical Gonzalo Salgado

El ciclo Os Xoves de Códax volverá a convertir este verano la terrazada de Bodegas Martín Códax, en Cambados, en un espacio único donde la música, el vino, los paisajes y la solidaridad se darán la mano los jueves desde el 16 de julio al 13 de agosto, con artistas de referencia de la música gallega, nacional e internacional, que compartirán escenario en un enclave privilegiado frente a la Ría de Arousa.

Así, consolidada como una de las citas culturales imperdibles de este verano, cumple su décimo tercera edición tras haber recaudado más de 300.000 euros destinados a proyectos sociales. “Os Xoves de Códax representan perfectamente os valores que definen o noso proxecto: a aposta pola cultura, o compromiso co territorio e a responsabilidade social. A través da música conseguimos crear experiencias memorables para o público e, ao mesmo tempo, apoiar causas que teñen un impacto real na nosa contorna”, señalan desde la cooperativa cambadesa, que presentaron ayer el programa.

Unión de voces y territorios

En este marco, la apertura de esta XIII edición del ciclo solidario —el 16 de julio— estará marcada por la unión entre el talento gallego y una de las voces más prometedoras de la música latina. Así, la venezolana Joaquina, ganadora del Latin Grammy a Mejor Nueva Artista, compartirá escenario con Miguel Lamas, músico gallega con una sólida trayectoria, reconocido por su versatilidad.

La segunda de las citas traerá una de las propuestas más sorprendentes: un encuentro entre Los Estanques y El Canijo de Jeréz, dos universos musicales que, a pesar de sus diferencias, comparten una misma filosofía creativa basada en la libertad, en la autenticidad y en el gusto por la experimentación. Una fusión que estará acompañada por el gallego Pablo Lesuit, cuya propuesta combina folk, rock e influencias latinoamericanas en un viaje sonoro abierto al mundo.

La tercera de las citas, el 30 de julio —que coincide en plena Festa do Albariño—, contará con una de las cabezas del cartel, Natalia Lacunza, consolidada como una de las artistas más respetadas de su generación, con una propuesta que transita entre el pop alternativo, la electrónica y la canción intimista. Junto a ella estará Antía Muíño, una de las grandes referentes de la nueva música gallega.

Ya en agosto, la tradición de la música gallega, encarnada por Xabier Díaz, se citará con Pasión Vega, una de las voces más reconocidas y admiradas de la música española, con una trayectoria que abarca la canción española, la copla, el jazz, el fado o la canción de autor. Será el día 6, con una encuentro entre ambas sensibilidades que promete una noche llena de emoción, belleza y raíz.

El cierre de la edición, el 13 de agosto, correrá a cargo de Ana Moura, una de las voces imprescindibles de la música portuguesa contemporánea y que representa la evolución del fado cara al siglo XXI. Así, con su aclamado álbum ‘Casa Guilhermina’, la artista abrió una nueva etapa, incorporando influencias de la música afrodescendente, del pop y de otras sonoridades contemporáneas sin perder su esencia.

Las entradas son limitadas hasta completar aforo y podrán adquirirse a partir del próximo miércoles, 17 de junio, a mediodía, en la página oficial de Os Xoves de Códax, por un precio de 30 euros por concierto. Cabe recordar que el acceso está restringido a mayores de edad.