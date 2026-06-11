CSIF expone la oposición sindical a una modificación de la RPT que “solo convenía al alcalde”

Fachada del Concello de Cambados Mónica Ferreirós

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) emitió un nuevo comunicado con respecto a la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que supondrá la creación de tres nuevos puestos en las áreas de Urbanismo, Servicios Sociales y Contrataciones, que el gobierno llevará a Pleno con los votos contrarios de CSIF, CIG y UGT y el único voto a favor de CCOO y que “solo convenía al alcalde para la aprobación del capítulo uno del Presupuesto”.

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“El alcalde no cuenta la verdad”, señalan desde el sindicato, “dado que en la modificación de la RPT se le expuso que necesitaba una revisión completa de los puestos y funciones de una RPT que se aprobó sobre el año 2006 y que lo único que se había realizado eran pequeños parches”. De hecho, el CSIF califica la modificación que se aprobará, igualmente, en otro parche.

En cualquier caso, como ya adelantó el regidor, se ha acordado iniciar la negociación de una revisión completa de la RPT a partir del 2 de julio, en la que se reunirá una mesa de trabajo formada por dos personas de cada sindicato y dos personas del gobierno para trabajar en esta modificación, que se reunirá una vez al mes hasta que se consiga el acuerdo, con el objetivo de estar aprobada en el primer trimestre de 2027.