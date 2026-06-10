Un incendio calcina un coche y tres contenedores y daña la fachada de un edificio en Os Olmos

Los servicios de emergencias sofocaron el incendio Cedida

Un incendio calcinó esta tarde tres contenedores y un vehículo que estaba estacionado en la Rúa dos Olmos, en las inmediaciones del supermercado que hay en esta calle. Efectivos del servicio de Emerxencias del Concello de Cambados sofocaron el fuego en un operativo en el que también participaron agentes de la Policía Local y los Bomberos de Ribadumia, que comprobaron que la importante columna de humo generada por el suceso —y que alertó a vecinos de la zona y del centro de la villa— pudiese haber afectado a alguna vivienda del edificio más cercano, que dañó su fachada por este humo, aunque no fue preciso desalojar ninguno de los pisos.

El edil de Seguridade Cidadá, José Ramón Abal, se acercó hasta el punto para seguir el operativo de un fuego que pudo originarse en el contenedor del cartón, sobre las ocho de la tarde, aunque la Guardia Civil llevará a cabo una investigación de los hechos, ya que no se descarta que fuese intencionado.