La investigación por el ataque a la iglesia de San Benito está “muy avanzada” y apunta a un sospechoso

La pintada afea la fachada principal de la iglesia, declarada BIC Gonzalo Salgado

La Guardia Civil de Cambados mantiene abierta la investigación por los dos ataques vandálicos sufridos por la iglesia de San Benito de Fefiñáns en los últimos diez días y, aunque todavía no hay un procesado, las indagaciones se encuentran ya “bastante avanzadas”, según apuntan desde el Instituto Armado, que mantiene cautela sobre el desarrollo de las pesquisas que están realizando los agentes, que están ya en una fase final.

Lo cierto es que las sospechas apuntarían ya a un individuo que ya estaría identificado, según señalan fuentes extraoficiales. Una presunta autoría de los hechos que estaría bajo el foco por unos mensajes que este hombre, vecino de Cambados, habría realizado a través de las redes sociales dirigidas a la persona a la que también iría orientada la pintura vandálica.

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“Por orden de la GC UCO, Cristina Lois Aragunde, se escuchan los pensamientos”, dice la pintada que afea, desde la noche del lunes al martes, la fachada principal de la iglesia —declarada Bien de Interés Cultural (BIC) junto al Pazo de Fefiñáns— y que está sirviendo como hilo del que tirar para los agentes para tratar de dar con el autor, que se enfrenta a penas importantes de acuerdo con la Lei do Patrimonio Cultural de Galicia, que establece como infracciones de leves a graves la realización de pintadas en este tipo de bienes de interés cultural o catalogados, con multas que pueden ir desde los 300 hasta los 150.000 euros.

"Vox populi"

Lo cierto es que dichos mensajes se hicieron ayer “vox populi” entre los vecinos de la villa del albariño e incluso llegaron hasta el Consistorio. Así lo reconocía el edil de Patrimonio, Liso González, aunque subraya que desde el Concello desconocían el desarrollo de una investigación que, sin embargo, está ya muy avanzada, según aclaran desde la Guardia Civil, a la espera de que “puedan atarse los últimos cabos”.

La primera de las pintadas llegó el 30 de mayo y esta semana su autor decidió incidir en su mensaje y volver a perpetrar un ataque contra el patrimonio, del que Concello y Parroquia esperan que no quede impune. De hecho, ambas entidades esperan reunirse lo antes posible para trazar una hoja de ruta conjunta para tratar de erradicar estos actos vandálicos, que en este caso supondrán una gran factura a la Iglesia.