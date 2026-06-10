Fole critica que el gobierno actúa “tarde” en la contratación de personal en áreas saturadas

Sabela Fole PP Cambados Gonzalo Salgado

El anuncia de que el gobierno creará tres plazas nuevas de funcionarios —un trabajador social, un arquitecta técnico y un especialista en contrataciones y asesoramiento jurídico— es para el Partido Popular una “confirmación” de que existe un mal funcionamiento en las áreas de Urbanismo, Servicios Sociales y Contrataciones.

“Se todo funcionara ben e as nosas denuncias e as innumerables queixas dos veciños non tiveran razón de ser non actuarían con tanta celeridade”, crtició la portavoz popular, Sabela Fole, que duda de que el cuatripartito sea capaz “de sacar estas incorporacións adiante”.

Así pues, Fole volvió a señalar el “colapso destes tres departamentos dentro do mal funcionamento xeralizado do Concello exclusivamente pola falta de persoal”. En este sentido, pese a que señaló que los profesionales de estas áreas “fan un grandísimo traballo, por riba do que lles toca, e se esmeran en atender aos veciños e resolver todo o que poden, pero están desbordados porque o goberno deixounos abandonados, con prazas sen cubrir, en precario e con recurtes ata converter a situación en insostible”.

En esta línea, la concejala concretó que en Urbanismo existe un retraso “enrome” en la concesión de licencias “que provoca que moitos cidadáns desistan e se acrecente a paralización da vila”.

Unos retrasos que acumula también, según Fole, Servicios Sociales, mientras que Contrataciones tiene “o récord da provincia en licitacións fallidas con erros nos proxectos e nas cantidades, o que provoca que as obras se perdan ou se retrasen, e incluso que haxa que rescindir contratos e indemnizar ás adxudicatarias”, por lo que acusa al gobierno de llegar “tarde”.