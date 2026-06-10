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Cambados

El V Festival Ágora Percusión ofrece un “baño de gong” en el colegio de San Tomé

La cita es el 19 de junio a las 20:30 horas

A. Louro
10/06/2026 20:40
Fachada del colegio San Tomé, en el que se celebrará el evento
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El V Festival Ágora Percusión contará con en su programación con un “baño de gong” organizado por la asociación Se Chove Que Chova, una propuesta pensada ofrecer al público una vivencia de relación profunda y conexión personal a través del sonido y tendrá lugar en el colegio de San Tomé, el próximo 19 de junio, a las 20:30 horas.

El centro escolar se convertirá así en un “espazo de calma, vibración e encontro interior”, según señalan desde la organización, que presentan esta actividad como una “experiencia de carácter holístico, na que a vibración dos instrumentos convida a desacelerar, liberar tensións e abrir un espazo de escoita interior. A proposta busca crear un ambiente de benestar, reducción do estrés, presenza e sanación sonora”, aclaran. Las entradas se pueden comprar en Eventbrite, a un precio de reducido de 22 euros y, a partir del día 14, a 33 euros.

En cuanto al festival de percusión, tendrá su jornada grande el sábado 20, con un concierto en el Auditorio da Xuventude, a partir de las siete y media de la tarde.

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