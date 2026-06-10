Cambados conmemora el Día do Medio Ambiente en las Fragas do Eume
La excursión está prevista para este sábado
El Concello de Cambados conmemorará el Día del Medio Ambiente con una excursión a las Fragas do Eume, este sábado 13 de junio. La actividad consistirá en una visita a este Parque Natural, recorriendo una de sus sendas emblemáticas para conocer su flora y fauna y la cultura y tradición asociadas a los bosques.
Se tratará así de una ruta de unos 8,5 kilómetros, de dificultad media-baja y que se recorrerá en unas tres horas, aproximadamente. Así, la salida está programada para las 9:30 horas, desde la Praza do Concello, regresando a este mismo punto a las seis de la tarde.
Además, para la actividad se recomienda llevar calzado adecuado para el agarre (de hecho el guía responsable se reserva el derecho de admisión por no estar adecuadamente preparado atendiendo a motivos de seguridad), ropa de abrigo, gorra y crema solar y agua para beber.
Los interesados pueden inscribirse a través de la Oficina de Turismo de Cambados o en el teléfono 986 520 786. Incluye transporte en autobús, guía de senderismo interpretativo, comida tipo picnic y los seguros necesarios.