Nuevo ataque a la iglesia de San Benito de Fefiñáns: aparece una pintada más grande apenas diez días después de la primera

Imagen de la nueva inscripción en la fachada del edificio eclesiástico Gonzalo Salgado

La Iglesia de San Benito de Fefiñáns ha sido víctima de un nuevo acto vandálico. Apenas diez días después de la primera pintada, la infraestructura eclesiástica amaneció esta mañana con una nueva y más grande.

El templo está declarado BIC (Bien de Interés Cultural) y ya el último fin de semana de mayo se descubrió una amplia inscripción en una de sus fachadas. La parroquia y el Concello afirmaron estar valorando poner una denuncia y los autores podrían enfrentarse a una multa de 150.000 euros