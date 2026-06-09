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Cambados

Nuevo ataque a la iglesia de San Benito de Fefiñáns: aparece una pintada más grande apenas diez días después de la primera

El templo está declarado BIC (Bien de Interés Cultural)

Redacción
09/06/2026 11:35
Imagen de la nueva inscripción en la fachada del edificio eclesiástico
Imagen de la nueva inscripción en la fachada del edificio eclesiástico
Gonzalo Salgado
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La Iglesia de San Benito de Fefiñáns ha sido víctima de un nuevo acto vandálico. Apenas diez días después de la primera pintada, la infraestructura eclesiástica amaneció esta mañana con una nueva y más grande. 

El templo está declarado BIC (Bien de Interés Cultural) y ya el último fin de semana de mayo se descubrió una amplia inscripción en una de sus fachadas. La parroquia y el Concello afirmaron estar valorando poner una denuncia y los autores podrían enfrentarse a una multa de 150.000 euros

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