La ejecutiva provincial del PSOE se reúne en Cambados con el fin de recuperar la Diputación

La ejecutiva provincial del PSOE se reunió en Cambados Cedida

La ejecutiva provincial del PSOE se reunió el pasado jueves en Cambados apelando a la “unidade, ilusión e compromiso” para afrontar las elecciones municipales de 2027 con el objetivo de ampliar su representación institucional y recuperar el gobierno de la Diputación. En la reunión participó, como anfitrión, el alcalde, Samuel Lago, que estuvo acompañado por los regidores de A Illa, Luis Arosa, y de Caldas, Jacobo Pérez, y otros representantes municipales.

Durante el encuentro, Lago reclamó respeto institucional y colaboración para Cambados y aseguró que el gobierno local trabaja “escoitando e atendendo as demandas dos veciños e veciñas, a pesar dos atrancos que en moitas ocasións atopamos por parte da Xunta de Galicia e da Deputación”.

Asimismo, el secretario general provincial, David Regades, puso en valor el trabajo desarrollado por los gobiernos socialistas en los concellos de la provincia, destacando que los municipios por el PSOE son ejemplo de “transparencia, proximidade e boa xestión”. “Esa é a nosa maneira de entender a política: con honestidade, responsabilidade e poñendo sempre por diante o interese xeral”, afirmó el socialista, que destacó la “fortaleza” del proyecto del PSOE en Arousa.