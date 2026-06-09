El cuatripartito cierra la negociación de la RPT y prevé aprobar el Presupuesto este mes

Pleno Cambados Samuel Lago MONICA VILA

El Concello de Cambados convocó esta mañana a los sindicatos a la mesa de negociación del Presupuesto y a una modificación en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que pase por la creación de tres nuevas plazas en departamentos que ahora están desbordados —un trabajador social, una segunda de arquitecto y, la tercera, de técnico de administración general—, con votos favorables y contrarios. Así, una vez superado el trámite e incluida la modificación en el Presupuesto, el objetivo ahora del gobierno local pasa por convocar la próxima semana la comisión informativa, último paso antes del Pleno, que se celebraría a final de mes en una sesión extraordinaria.

Según avanzó el gobierno local en semanas previas, Cambados sacará adelante este año un presupuesto récord de 11,6 millones de euros —a los que se sumarán las inversiones que Xunta y Diputación realicen en el municipio en 2026— pero que también supondrá ciertos recortes por la presión de los gastos corrientes, como el incremento de gasto en personal o el alza de precios en servicios impropios como el Serzivo de Axuda no Fogar (SAF) o la Escola Infantil.

Cabe destacar que durante la sesión se acordó la creación de una comisión de trabajo para una reforma más amplia de la RPT, que tiene más de veinte años y que precisa de una renovación, según explicó el alcalde, Samuel Lago, que indició que la primera reunión se celebrará en el próximo mes de junio, aunque se prevé que las negociaciones se puedan prolongar durante varios meses al ser una revisión más profunda del documento.