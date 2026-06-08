Lago valora adquirir ya la parcela que destinaría a una futura residencia

El regidor de Cambados, Samuel Lago, frente al Pazo de Montesacro, tras el cierre del antiguo asilo Gonzalo Salgado

El Concello de Cambados no renuncia a la demanda social de contar con una residencia pública para mayores y da nuevos pasos en la búsqueda de una parcela que pudiese albergar la construcción del futuro edificio. El objetivo era dejar encaminadas las condiciones de la compra para hacerla efectiva una vez que la Xunta confirmase su intención de llevar a cabo el proyecto. Sin embargo, ante la falta de respuesta por parte del gobierno autonómico, el ejecutivo local valora ya adquirirla para ponerla a disposición de Política Social de todos modos. Así lo explica el alcalde, Samuel Lago, que avanza que las condiciones para su compra están ya “moi encamiñadas” y que espera “pechalas en breve”.

No obstante, lamenta nuevamente la falta de respuesta por parte de la Consellería a las reiteradas propuestas de reunión para tratar el asunto desde el cierre del asilo del Pazo de Montesacro. Tampoco obtuvo respuesta el gobierno local a la carta enviada a la Xunta tras el anuncio del presidente autonómico, Alfonso Rueda, de crear 24 nuevas residencias en ayuntamientos con menos de 50.000 habitantes, en la que ya se ofrecía a poner a su disposición una parcela.

Otros casos en el entorno

Una ausencia de comunicación que no obtuvieron otros concellos como Moraña, que ya ha anunciado que será uno de los beneficiarios de una de estas 24 nuevas residencias, o de Valga, que anunció la pasada semana la construcción de un asilo para mayores en A Gándara con 150 plazas con participación pública-privada. Un tipo de convenios que “vemos con certo estupor que só se dan con concellos do PP”, reprocha Lago.

En este sentido, aunque reivindica que la primer opción sigue siendo la de contar con una residencia pública, el alcalde no se cierra a valorar ofrecer una parcela para la construcción de un asilo privado pero con plazas públicas, mediante un convenio a tres bandas entre empresa, Xunta y Concello. Algo que estudiaría, asegura, atendiendo “aos propios términos, como a porcentaxe de habitacións públicas e privadas e a que coste, ademais da aportación do Concello, da Consellería e da propia empresa”, explica el alcalde cambadés.