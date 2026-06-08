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Cambados

DePol ofrecerá un concierto gratuito en A Xuventude de Cambados

La actuación forma parte de Club 100, de la mano de Cadena 100 y Pueblos Mágicos y con la colaboración del Concello

A. Louro
08/06/2026 21:10
Depol
El cantante catalán acumula más de un millón de oyentes mensuales en Spotify
Cedida
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El Auditorio da Xuventude acogerá el próximo jueves 18  de este mes el concierto de DePol, una de las voces con más proyección del panorama musical actual y que actuará en Cambados de forma gratuita a través de una nueva edición de Club 100, de la mano de Cadena 100 y Pueblos Mágicos y con la colaboración del Concello.

La apertura de puertas será a las nueve de la noche y el concierto empezará media hora después. En cuanto a las entradas, se pueden retirar de forma gratuita en Cadena 100 Rías Baixas y en la Oficia de Turismo de Cambados, hasta agotar aforo.

El cantante y compositor catalán, se encuentra inmerso en la gira de presentación de ‘No lo sé ni yo’, su primer álbum de estudio. Temas como ‘Quién Diría’, ‘Qué Bonita’ o ‘Ibiza’, son algunas de sus canciones más conocidas y suman millones de escuchas en las plataformas online, con cerca de un millón y medio de oyentes mensuales  en Spotify. En cuanto a su estilo, combina el pop con la canción de autor y ritmos.

Además, la cita contará con obsequios de Pueblos Mágicos de España —asociación turística de la que forma parte Cambados, siendo el único de la zona de O Salnés— para todos los asistentes, por lo que el Concello anima a asistir a esta cita musical de primer nivel.

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