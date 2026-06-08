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Cambados

Cambados celebra el Día Mundial de Tejer en Público con una cita intergeneracional

A. Louro
08/06/2026 21:06
Participantes en la jornada
Participantes en la jornada
Mónica Ferreirós
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Cambados volvió a conmemorar hoy, en el Paseo da Calzada, el Día Internacional de Tejer en Público con un evento intergeneracional organizado por el IES Ramón Cabanillas y en el que colaboraron la Concejalía de Igualdad y las asociaciones O Batuqueiro de Vilariño y las Mulleres Rurais As Saíñas de Castrelo.

La cita se entendió también como una actividad para crear sinergias entre vecinos y generaciones y los participantes demostraron su maestría en varias labores tradicionales, como el ganchillo, la calceta, el bordado o la costura, así como hubo sitio para aquellos que quisieron aprender para iniciarse en estas artes.

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