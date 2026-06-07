Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Cambados abre un espacio de diálogo para analizar la representación lgbtiq+ en la política y el ámbito empresarial

A. Louro
07/06/2026 10:36
La concejala de Igualdad, Mar Pérez, durante las jornadas celebradas en la Casa da Calzada
La concejala de Igualdad, Mar Pérez, durante las jornadas celebradas en la Casa da Calzada
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Casa da Calzada se convirtió ayer en un espacio para el análisis y debate sobre la representación y la diversidad Lgbtiq+ en ámbitos como la política o la empresa, con la participación de personas referentes en los campos institucional, empresarial y cultural que compartieron ante los asistentes sus experiencias y visiones sobre el liderazgo desde la diversidad, la visibilidad Lgbtiq+ y la creación de espacios más inclusivos.

Así pues, la actividad -organizada por la Concejalía de Igualdad, dirigida por Mar Pérez- estuvo conducida por el influencer Mario Brión (conocido en redes como olaxonmario) y contó con ponencias de Iria Carreira, diputada por el BNG en el Parlamento de Galicia; Ramón Santos, propietario de la histórica mercería coruñesa La Crisálida; y Santiago Abal, gerente del restaurante TS La Casa de Santiago; que compartieron sus experiencias desde el emprendimiento desde la diversidad y la visibilidad del colectivo en la política.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620