Cambados abre un espacio de diálogo para analizar la representación lgbtiq+ en la política y el ámbito empresarial

La concejala de Igualdad, Mar Pérez, durante las jornadas celebradas en la Casa da Calzada Cedida

La Casa da Calzada se convirtió ayer en un espacio para el análisis y debate sobre la representación y la diversidad Lgbtiq+ en ámbitos como la política o la empresa, con la participación de personas referentes en los campos institucional, empresarial y cultural que compartieron ante los asistentes sus experiencias y visiones sobre el liderazgo desde la diversidad, la visibilidad Lgbtiq+ y la creación de espacios más inclusivos.

Así pues, la actividad -organizada por la Concejalía de Igualdad, dirigida por Mar Pérez- estuvo conducida por el influencer Mario Brión (conocido en redes como olaxonmario) y contó con ponencias de Iria Carreira, diputada por el BNG en el Parlamento de Galicia; Ramón Santos, propietario de la histórica mercería coruñesa La Crisálida; y Santiago Abal, gerente del restaurante TS La Casa de Santiago; que compartieron sus experiencias desde el emprendimiento desde la diversidad y la visibilidad del colectivo en la política.