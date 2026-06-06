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Cambados

Hacienda incluye a Cambados en el plan voluntario de pago a proveedores al superar el millón en facturas

Vilanova, Cuntis y Catoira también figuran entre los concellos que recogen los requisitos para adherirse a este mecanismo

A. Louro
06/06/2026 21:03
Fachada del Concello de Cambados
Fachada del Concello de Cambados
Mónica Ferreirós
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El Concello de Cambados figura entre las entidades locales que podrán acogerse de forma voluntaria al mecanismo extraordinario de pago a proveedores habilitado por el Ministerio de Hacienda para 2026. Según la resolución publicada por el Gobierno central, la capital del albariño dispone de un máximo financiable de 1.061.213 euros para hacer frente a facturas pendientes mediante el Fondo de Financiación a Entidades Locales. El municipio, no obstante, figura en el listado de ayuntamientos que no están obligados a adherirse a este plan, sino que simplemente pueden realizarlo de forma voluntaria por haber registrado un incremento puntual del periodo medio de pago a proveedores en el último trimestre de 2025, hasta superar los 90 días.

Cabe destacar que, pese a esta circunstancia, Cambados cerró el pasado año con un remanente de tesorería positivo de 607.357 euros, que el gobierno cuatripartito destinaría para saldar parte de las facturas pendientes de pago a cierre de 2025. En cualquier modo, en caso de querer adherirse a este mecanismo, el Ayuntamiento deberá presentar un plan de ajuste para formalizar el citado préstamo y deberán aprobarse las órdenes de pago con límite del 25 de septiembre de este año.

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Además de Cambados, el Ministerio de Hacienda incluye en este listado voluntario a Vilanova (677.458 euros), Catoira (722.380 euros) y Cuntis (1.703.915 euros). De hecho, este último municipio ya ha aprobado en Pleno adherirse a este préstamo, al que el gobierno socialista cuntiense ya recurrió en el pasado ejercicio para saldar sus deudas. El Ministerio cifra en 180 entidades locales las que pueden usar este mecanismo estatal de forma voluntaria, por un máximo de 97,6 millones de euros.

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