El PP de Cambados llama a una mayoría absoluta en 2027 para “acabar coa sopa de catro siglas”

El PP contabilizó hasta 200 asistentes en el encuentro Cedida

“Sabela Fole e o PP van chegar un pacto de goberno, pero a diferenza do multipartito de esquerdas, vano facer coa inmensa maioría dos veciños de Cambados para acabar con esta sopa fría de catro siglas”. Así lo garantizó el presidente provincial del Partido Popular, Luis López, ante los más de 200 asistentes que participaron en la noche del viernes en el pincho anual del PP cambadés.

“Non é fácil porque somos catro contra un, pero temos a vantaxe de que a gran maioría dos cambadeses xa non aguantan máis esta situación”, recalcó López, que arropó a la portavoz popular, Sabela Fole, acompañado por los conselleiros Román Rodríguez y Martía Martínez Allegue, la secretaria general provincial del PP, Luisa Piñeiro y el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Pablo Fernández.

Así pues, Fole llamó a una “mobilización masiva” de militantes, simpatizantes y los propios vecinos para “rematar con tres tristes e longos mandatos de desfeita, mala xestión política, perdas millonarias de axudas, chapuzas constantes, falta de proxectos ambiciosos, colapso nos servizos do Concello, números vermellos e nula atención aos veciños”, concluyó la concejala, que agradeció la gran asistencia a la cita.