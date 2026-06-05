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Cambados

Un jabalí provoca un accidente de tráfico en Oubiña

A. Louro
05/06/2026 18:33
Accidente Oubiña jabalí
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El servicio municipal de Emerxencias del Concello de Cambados tuvo que intervenir a última hora del jueves en un accidente de tráfico registrado en la carretera EP-9511, en la parroquia de Oubiña, donde un turismo impactó con un jabalí que cruzaba la vía, registrando importantes daños materiales, aunque sin personas heridas, mientras que el animal falleció en el acto por el impacto.

Accidente Oubiña
El vehículo registró importantes desperfectos en la parte delantera
Emerxencias

Además de Emerxencias, en el operativo participaron también agentes de la Guardia Civil de Tráfico y no fue preciso atención sanitaria en el punto.

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