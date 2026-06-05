La Diputación destina 80.000 a Cambados para instalar las cámaras de videovigilancia

El presidente de la Diputación, Luis López, presentó las inversiones Cedida

La Diputación de Pontevedra aprobó hoy en junta de gobierno destinar —a través del Plan +Provincia 2026— cerca de 80.000 euros al Concello de Cambados para la instalación y puesta en marcha de un sistema de videovigilancia. Se trata de un sistema CCTV IP (Circuito Cerrado de Televisión por Protocolo de Internet) con analítica de vídeo y sistema LPR para control de vías municipales. En concreto, las cámaras se instalarán en el entorno de la Praza do Concello, en el puerto de Tragove, en la rotonda del Eroski y en la de Vilariño y en la calle Barca Norte. En todo estos puntos, además, se posicionarán grabadores.

Cabe recordar que este proyecto ya fue presentado a la línea del +Provincia 2024, pero finalmente se decidió prescindir de esta actuación para destinar parte de los fondos a mejorar el proyecto para adecuar la cubierta de las gradas de Burgáns, que necesitaba de un arreglo urgente por el avanzado estado de corrosión.

El Concello rescata así un proyecto que tiene como uno de sus objetivos impulsar un efecto disuasorio ante posibles actos delictivos, pero también con vistas a conseguir pruebas o pistas que ayuden a su esclarecimiento, en caso de producirse. En su día, cuando se registraron los actos de vandalismo contra vehículos ya se habían instalado unas de manera temporal para intentar dar con el autor, que provocó daños en más de medio centenar de vehículos en sucesivos meses durante 2023.