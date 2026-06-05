Fole critica la renuncia a la reforma de Rodas para la compra de una minipala pese a carecer de conductor

Imagen de archivo de la Praza das Rodas Gonzalo Salgado

El PP criticó la gestión del cuatripartito tras la renuncia a acometer la reforma de la Praza das Rodas con una ayuda de la Diputación y destinar esos fondos en la compra de una minipala. Una maquinaria para que el Concello carece de personal habilitado para su conducción y manejo, según aseguró la portavoz popular, Sabela Fole.

Los fondos previstos para la Praza das Rodas se destinarán a maquinaria para el área de Obras Más información

Así, recalcó que “hai anos” cedió “dúas máquinas similiares” a la Mancomunidad precisamente por no contar con condutos, “un problema que se mantén na actualidade”, lo que probocará que “haxa que contratar a unha empresa externa para que envíe a un condutor que poida utilizala, algo que ademais é irregular”. “O Concello sen recurrir á bolsa de emprego que ten habilitada para este praza, preferindo optar por unha firma allea e incrementando os custes”, recriminó Fole.

“Nefasta xestión”

“Estamos ante o perfecto exemplo da nefasta xestión que sufrimos en Cambados”, expuso la concejala, que reclamó que este servicio básico de limpieza y rozas sea cubierto con un conductor propio para evitar estos problemas y gastos: “É triste, irregular e ineficiente”, aseveró.

De igual modo, los populares lamentaron también la segunda renuncia —la primera por “unha xestión desastrosa”— a la reforma y mejora de la Praza das Rodas. Un cambio de destino de los fondos —en este último caso— llevado a cabo “para non facer outro ridículo”, criticaron los populares, después de que los retrasos en la licitación de la obra no dejasen otra salida que realizar la actuación en el verano —algo a lo que se oponían los hosteleros de la zona—.