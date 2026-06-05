El cambadés Manuel Somoza dará vida al cartel oficial de la LXXIV Festa do Albariño

El edil de Festas, Tino Cordal, junto al ganador del concurso, el cambadés Manuel Somoza Costa Gonzalo Salgado

La LXXIV Festa do Albariño ya tiene cartel oficial. Una obra diseñada por el cambadés Manuel Somoza Costa, vecino de San Tomé, que fue elegida por unanimidad por el jurado entre las 31 propuestas presentadas por un total de 24 autores y que se inspira en la marca que una copa de vino deja en los manteles, tan representativa de la cita enogastronómica. “Inspireime por unha banda no gozo de estar coa túa xente e pasar un tempo de calidade cos teus, representado na marca que adoita quedar nos manteis e intenteino mesturar cos elementos representativos de Cambados, cos seus monumentos e edificios”, recalcó Somoza.

Con formación universitaria en Física y actualmente cursando un doctorado, el cambadés es aficionado a las artes plásticas, que utiliza, al igual que el deporte, como “vías de escape mental”. No es, de hecho, la primera vez que se presenta para diseñar el cartel oficial del Albariño y a la tercera fue la vencida: “Ver a cara de orgullo de meus pais e da miña moza e amigos é o maior premio”. “Nos próximos días —continuó Somoza— cando se vexa tanto Cambados adornado como nas redes sociais para min vai ser unha delicia”.

Una imagen que perdura

Así, en cuanto al diseño en sí, la idea de la marca de la copa en un mantel surgió al “buscar unha forma distinta de levar ao viño a un plano un pouco máis permanente” y que representa a la perfección el espíritu de la cita cambadesa: “Non é o mesmo tomar un viño e pasalo ben cos teus, que tomalo e pasalo ben en Cambados, que é un momento único”, recalcó Somoza.

El diseño fue presentado por el edil de Festas y teniente de alcalde, Tino Cordal, que subrayó el hecho de que el ganador de este año, elegido por unanimidad, sea cambadés, algo “que xa facía uns anos” que no ocurría. “A obra representa todo o que se pide relacionado coa festa: a exaltación do viño e de Cambados”.La obra, que reportará al ganador del concurso un premio de 600 euros, será así la imagen oficial y promocional de la LXXIV edición de la Festa do Albariño —que se celebrará del 29 de julio al 2 de agosto—, que decorará las calles de Cambados y los anuncios oficiales de una cita enogastronómica que moviliza cada año a miles de personas hasta la capital del albariño.