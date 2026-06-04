Cambados convoca a los sindicatos el martes para la RPT y los presupuestos

Antes de la votación en Pleno, deberá haber acuerdo sindical y en la comisión informativa | | Mónica Ferreirós

El gobierno local de Cambados convocó esta semana a los sindicatos a la mesa de negociación de los presupuestos y la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), sesión que se fija para el martes de la próxima semana.

Así lo explicó ayer el alcalde, Samuel Lago, que indica que sigue siendo intención del ejecutivo poder llevar a aprobación plenaria el documento económico este mes de junio.

El proceso

Los plazos, no obstante, dependerán del rumbo que tomen las negociaciones. Alcanzado el acuerdo en la mesa con las entidades sindicales, podrá pasar a comisión informativa, el último paso antes del Pleno. El cuatripartito baraja la opción del Pleno extraordinario para acelerar lo más posible los tiempos.

En cualquier caso, Lago recuerda que la decisión de no llevar a aprobación plenaria los presupuestos en mayo obedeció a que el capítulo de personal está ligado a los cambios que puedan introducirse en la RTP, ya que está prevista la creación de tres nuevas plazas — trabajador social, una segunda, de arquitecto y, la tercera, de técnico de administración general—, con la amortización de otras tres, vacantes.