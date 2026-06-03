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Cambados

Denuncian problemas de accesibilidad para emergencias en la Rúa Infantas

Redacción
03/06/2026 05:33
Imagen de archivo de la calle Infantas
Gonzalo Salgado
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Una emergencia en la tarde del pasado lunes levantó críticas en parte del vecindario por los problemas de accesibilidad que se encontró una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 en la Rúa Infantas, según denunció una vecina por redes sociales, cuyas críticas fueron compartidas por la portavoz del Partido Popular, Sabela Fole.

Así pues, el pivote que se levanta en la entrada de esta calle peatonal desde la Praza Ramón Cabanillas habría impedido a la ambulancia poder acceder a la misma, dificultando así la operación. Una circunstancia que han criticado los vecinos de la zona al entender que debe, al menos, permitirse el acceso de los equipos de emergencias para casos como un incendio o una urgencia médica.

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