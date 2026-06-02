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Cambados

Los cursos para mayores de 50 años de la UVigo arrancan en Cambados con una veintena de alumnos

A. Louro
02/06/2026 19:43
Algunos de los participantes en el taller inaugural
Algunos de los participantes en el taller inaugural
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Una veintena de alumnos participaron esta tarde en el primer curso de la Universidade de Vigo (UVigo) para mayores de cincuenta años en Cambados, que hasta el próximo 16 de junio abordará temas como la inteligencia artificial, la desinformación, la prevención de timos o cómo entender los impuestos.

Esta última temática fue la abordada en la cita de hoy en la Casa da Calzada, para la que estaban inscritas un total de 21 personas. El segundo taller será el día 8, de 16:30 a 19 horas y ofrecerá herramientas para estar a alerta de posibles timos, según explicó el edil de Terceira Idade, Tino Cordal. En la jornada siguiente, el martes 9, se ofrecerá el curso ‘Intelixencia Artificial’ (de 16:30 a 20 horas); el día 15 tomará el relevo el curso ‘Desinformación Xeral’ (16:30 a 19 horas) y el martes 16 concluirá con ‘Teorías conspirativas’ (16:30 a 20 horas).

Una amplia oferta formativa que se completará con otro programa de cursos para personas mayores, pero impartido por la Universidade de Santiago (USC) y que se desarrollará del 9 al 16 de este mes, con temáticas que irán desde el patrimonio e historia de la comunidad, al paisaje montañoso gallego y el uso del teléfono móvil.

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