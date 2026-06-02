Condenan a una cambadesa a una multa de 360 euros por agredir en plena calle a otra mujer

Fachada de la Audiencia de Pontevedra Gonzalo Salgado

La Audiencia de Pontevedra ha confirmado una condena a una mujer de 360 euros de multa por un delito leve de lesiones tras agredir en plena calle a una cambadesa, a la que además deberá indemnizar con 152,40 euros. Los hechos se remontan a marzo del pasado año, cuando el tribunal consta probado que, cuando la víctima iba caminando en compañía de una amiga por la calle O Borrón, la acusada “se abalanzó sobre ella y la empezó a golpear en la cabeza y a arañarla”. Como consecuencia de los hechos, la denunciante sufrió erosiones en los pómulos, rotura de varias uñas postizas y cefalea, para los que necesitó cuatro días para su curación.

Así, contra el fallo, pronunciado previamente por el Juzgado de Cambados, la acusada presentó recurso de apelación ante la Audiencia Provincial al argumentar que el suceso se limitó a un “forcejeo” y que la declaración de la amiga de la víctima, que sirvió para corroborar su versión, no contaría con credibilidad. Un supuesto que negó la Audiencia, que recuerda que la propia acusada reconoce parte de la acción al haber asegurado en la vista “que fue ella quien se acercó a la denunciante para recriminarle algo del pasado” y que tras un “forcejeo” entre las dos “a lo mejor se me fue de la mano”.