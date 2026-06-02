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Cambados

Cambados ultima la selección del alumnado de la primera edición del obradoiro de soldadura

A. Louro
02/06/2026 05:16
Una edición anterior del obradoiro de carpintería
DA
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El Concello ultima los trámites para inaugurar la primera edición de ‘Cambados Soldacar’, su nuevo obradoiro de empleo en la especialidad de soldadura, uno de los sectores más demandados en la comarca por la falta de mano de obra especializada. Una modalidad que se sumará a la de carpintería de madera y que sustituirá así a la de albañilería, que se venía ofertando en los años anteriores.

Así, en total, busca a una veintena de alumnos-trabajadores, cuyo plazo de presentación de solicitudes termina hoy mismo para aquellos candidatos que ya fueron preseleccionados por la oficina de empleo, que deberán presentar la documentación necesaria en el registro del Concello o mediante la sede electrónica.

Además, la administración avanza ya en la formación de un equipo docente para el obradoiro dural, con el nombramiento como funcionario interino de un director, un profesor de soldadura y otro de carpintería, además de un tutor y un administrador, a media jornada.

El taller ofrecerá nueve meses de formación (que además estará retribuida) en las dos especialidades y dejará una importante huella a través de obras en el municipio.

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