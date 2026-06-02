Cambados convoca una segunda excursión a la isla de San Simón para atender a la alta demanda

Tino Cordal, edil da Terceira Idade Gonzalo Salgado

La Concellería da Terceira Idade, dirigida por Tino Cordal, anunció la convocatoria de una segunda excursión a la isla de San Simón por la alta demanda para participar en el viaje del 25 de junio. Así pues, esta segunda actividad se realizará el martes 30 y, como en la anterior, los participantes deben residir en Cambados y tener cumplidos los 60 años.

El plazo de inscripción sigue abierto hasta completar el aforo del tercer autobús y el trámite se puede realizar en el despacho de la Concellería da Terceira Idade, situado en el primer piso del Concello, donde será necesario acudir con el documento de identidad, ya que se comprobará que la persona esté empadronada en el municipio.

El viaje en autobús será financiado por el Concello, mientras que los excursionistas deberán hacerse cargo del viaje en barco (10 euros) y de la comida reservada, ya en el restaurante O Viso (25 euros). La salida está prevista para las 9 horas de la estación de autobuses, mientras que la vuelta será alrededor de las 19:30. Así pues, en cuanto al itinerario, la visita a San Simón será por la mañana, dejando por la tarde los jardines del Pazo de Quiñones de León y el Parque de Castrelos de Vigo.