Augas de Galicia incluye en su plan de inversiones hasta 2029 la ampliación de la ETAP de Treviscoso

La estación de tratamiento de agua potable de O Salnés Gonzalo Salgado

Augas de Galicia presentó ayer ante el Consello da Xunta un informe que recoge los nueve proyectos que el organismo hidráulico tiene previsto realizar de aquí a 2029 —con apoyo de fondos europeos Feder— que supondrán una inversión global de 31,3 millones de euros para reforzar el servicio de abastecimiento de agua a más de 306.000 personas residentes en 26 concellos de la Comunidad. Entre ellos, los nueve que conforman la comarca de O Salnés, ya que el gobierno autonómico cifra en 6,2 millones la inversión que implicará la ampliación de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Treviscoso y en ejecutar un nuevo depósito de regulación para reforzar un sistema en que se duplica la demanda en el verano, tensionando el servicio.

El gobierno gallego reafirma así el compromiso por financiar una obra capital para garantizar la prestación de este servicio, especialmente cuando la presión turística deja picos de consumo que sitúan la planta de tratamiento al límite de su capacidad.

De este modo, la Xunta incluye esta demanda entre los nueve proyectos estratégicos, para los que tiene el objetivo de avanzar este año en los trámites de aquellas obras pendientes (como la de la ETAP) para la formalización de los convenios de financiación, dejando así la licitación y ejecución para “os seguintes exercicios”, con el objetivo de “completar todas as melloras no horizonte do ano 2029”.

Una financiación autonómica del 80% que ya había anunciado el presidente de la Mancomunidade do Salnés, David Castro, y que se formalizará —una vez esté aprobado el proyecto ya remitido a Augas de Galicia— mediante un convenio, de forma que el restante 20% lo asumirán los nueve concellos, cuyo importe pretenden cargar al nuevo contrato del agua comarcal.

El objetivo, así, es el de duplicar la capacidad de depuración de la planta, de los 320 a los 700 litros por segundo. Además, cuenta también con una importante ampliación de la capacidad de almacenaje (un 54% más), con dos depósitos de 2,7 millones de litros, una mejora del sistema de ampliación de la planta antigua y la reparación de problemas estructurales en los actuales depósitos, que están llevando a la pérdida de agua.

Cabe recordar que, además, la Mancomunidade ha anunciado también contactos con el gobierno autonómico para asegurar financiación para la sustitución de la tubería de O Grove, que cuenta ya con un anteproyecto que ve viable poder conducirla bajo tierra.

Otras mejoras en Arousa

Cabe señalar que entre los proyectos estratégicos ya en marcha por la Xunta está también la ampliación de la ETAP de Padrón, con una inversión de 10,8 millones, y que beneficiará —además de a Padrón y Dodro— a Bamio (Vilagarcía), Catoira, Valga, Pontecesures, Rianxo, A Pobra y Boiro. La obra, “case rematada”, permitirá aumentar la capacidad de la planta y reforzar la red de distribución del sistema, entre otras mejoras.