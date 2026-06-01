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Cambados

La Festa da Bicicleta se relanzará el 14 de junio tras aplazarse la cita anterior por el mal tiempo

A. Louro
01/06/2026 21:45
Algunos de los participantes en la última edición de la cita deportiva
Algunos de los participantes en la última edición de la cita deportiva
Mónica Ferreirós
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La Concejalía de Deportes prevé reubicar este año la Festa da Bicicleta el próximo domingo 14 de junio, al aplazarse la cita del 3 de mayo a causa de las previsiones de mal tiempo. Cabe recordar que la cita deportiva estrenará este año un nuevo circuito, eliminando las zonas con cuestas para hacerla más accesible y atraer al público familiar. Un itinerario circular de unos 10 kilómetros que saldrá desde la Praza de Fefiñáns y que pasará por la zona histórica de la villa del albariño, pasando así por monumentos como las ruinas de Santa Mariña, San Sadurniño o Tragove.Un paseo de unos 50 minutos que busca promover hábitos saludables y el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible y que, con el cambio de recorrido, llama a ser una cita familiar. Además, según se presentó desde la propia Concejalía para la fallida prueba de mayo, el evento contará además con el sorteo de seis bicicletas entre los participantes, que en la edición pasada rondaron el medio millar de personas pese a haber coincidido con uno de los partidos claves para el ascenso del Club Juventud Cambados a la Tercera RFEF en la pasada campaña, por lo que se espera que la asistencia aumente.

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