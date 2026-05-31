Cambados
Vilariño disfruta de su Festa do Labrego
Vilariño en Cambados disfruta hoy del día grande de la XLIII edición de su Festa do Labrego. La programación comenzó el sábado con juegos populares y verbena con Assia y La mecánica, pero ayer hubo más actividad.
Este domingo comenzó con alborada y, desde las 10, hubo desfile de carros del país, tractores, caballos y otros transportes, debidamente engalanados. Hubo degustaciones varias, exposiciones de tractores antiguos y misa a mediodía.
La tarde dio paso a una comida de confraternidad, premios al grupo más numeroso y también juegos populares. Entre ellos, se disfrutó de tiro de cuerda, carrera de sacos, la llave, zancos y otros. A la noche se programa verbena con A Xaiba.