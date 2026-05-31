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Diario de Arousa

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Cambados

Vilariño disfruta de su Festa do Labrego

Redacción
31/05/2026 19:37
Un momento de las celebraciones de esta mañana
Un momento de las celebraciones de esta mañana
| Mónica Ferreirós
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Vilariño en Cambados disfruta hoy del día grande de la XLIII edición de su Festa do Labrego. La programación comenzó el sábado con juegos populares y verbena con Assia y La mecánica, pero ayer hubo más actividad. 

Este domingo comenzó con alborada y, desde las 10, hubo desfile de carros del país, tractores, caballos y otros transportes, debidamente engalanados. Hubo degustaciones varias, exposiciones de tractores antiguos y misa a mediodía. 

La tarde dio paso a una comida de confraternidad, premios al grupo más numeroso y también juegos populares. Entre ellos, se disfrutó de tiro de cuerda, carrera de sacos, la llave, zancos y otros. A la noche se programa verbena con A Xaiba.

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