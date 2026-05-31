Vilariño disfruta de su Festa do Labrego

Un momento de las celebraciones de esta mañana | Mónica Ferreirós

Vilariño en Cambados disfruta hoy del día grande de la XLIII edición de su Festa do Labrego. La programación comenzó el sábado con juegos populares y verbena con Assia y La mecánica, pero ayer hubo más actividad.

Este domingo comenzó con alborada y, desde las 10, hubo desfile de carros del país, tractores, caballos y otros transportes, debidamente engalanados. Hubo degustaciones varias, exposiciones de tractores antiguos y misa a mediodía.

La tarde dio paso a una comida de confraternidad, premios al grupo más numeroso y también juegos populares. Entre ellos, se disfrutó de tiro de cuerda, carrera de sacos, la llave, zancos y otros. A la noche se programa verbena con A Xaiba.