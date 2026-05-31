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Cambados

Las pintadas vandálicas se ceban ahora con la iglesia BIC de San Benito de Fefiñáns

La parroquia y el Concello valoran denunciar y los autores pueden enfrentarse a multa de 150.000 euros

Beni Yáñez
31/05/2026 22:09
Imagen de la leyenda que se descubrió en una fachada a primera hora del sábado
Imagen de la leyenda que se descubrió en una fachada a primera hora del sábado
Mónica Ferreirós
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Las pintadas vandálicas vuelven a cebarse con el patrimonio de Cambados. En esta ocasión se trata de la iglesia de San Benito de Fefiñáns, declarada BIC (Bien de Interés Cultural) que este fin de semana amaneció con una amplia inscripción en una de sus fachadas.

La pintada se descubrió a primera hora del sábado, en forma de lo que parece el nombre de una persona.

Denuncias y sanciones

Tanto la parroquia como el Concello y el departamento municipal de Patrimonio están ya en contacto y coordinación y ambas instituciones valoran acudir este lunes a presentar denuncia ante la Guardia Civil para acelerar la identificación de las personas responsables, que podrían enfrentarse a la interposición de una multa. La Lei do Patrimonio Cultura de Galicia establece como infracciones de leves a graves la realización de pintadas en este tipo de bienes de interés cultural o catalogados, con multas que pueden ir desde los 300 hasta los 150.000 euros.

Cambados ya había sufrido pintadas en otros bienes patrimoniales, el más sonado en el Muíño da Seca, pero también en el parque de Torrado y en el lavadero de Fefiñáns.

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