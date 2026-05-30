Lago dice que la reforma de la Praza de Abastos de Cambados podría llegar a los 1,2 millones de euros

Imagen de archivo de la Praza de Abastos de Cambados Gonzalo Salgado

El Pleno de la Corporación aprobó en la sesión del pasado jueves una moción presentada por el Partido Popular para acelerar la rehabilitación de la Praza de Abastos. Una necesaria reforma integral para la que ya está en marcha un estudio de diagnóstico de mercado para evaluar el estado del Mercado, su potencial y las posibles actuaciones de rehabilitación, que podrían superar el millón de euros. Así, al menos, lo señaló el alcalde, Samuel Lago, que aclaró que la idea del gobierno local es solicitar ayudas al amparo de la Consellería de Comercio —que podría aportar un máximo de 400.000 euros, según le trasladaron en las reuniones anteriores— y del Plan Extra de la Diputación, para abordar un ambicioso proyecto que podría presupuestarse en “arredor dun máximo de 1,2 millóns de euros”, destacó Lago.

En cualquier caso, los socios del cuatripartito se mostraron contundentes en desechar la idea de construir una “macropraza” como la propuesta en 2015 por el gobierno popular y recalcaron que una vez se aprobó el decisivo Plan Especial de Ordenación de Usos Portuarios (que todavía no está en vigor) se “iniciaron os trámites necesarios” para abordar la demanda reforma que piden placeros y clientes del Mercado.

“Perder tres millóns”

Un planteamiento que no compartió la portavoz popular, Sabela Fole, que ironizó de que el gobierno local se “congratulara de perder tres millóns de euros” con respecto al plan original presentado en 2015 para la Praza, de la que denunció estar en un “absoluto estado de abandono”. Así, reprochó al ejecutivo la falta de un mantenimiento en las instalaciones: “Esta reforma non chega e mentres tanto non se inviste un euro”, criticó la concejala, que clamó contra un “estado indigno da Praza para os vendedores, os clientes e o pobo de Cambados” y alertó de una “fuga de clientes ante o estado de insalubridade”.

Por su parte, el concejal de Comercio, Tino Cordal, negó las críticas de los populares y defendió la ejecución de arreglos puntuales en la Praza cuando fueron necesarios, como el caso de los frigoríficos o la sustitución de puertas y acusó a Fole de aportar una “visión catastrofista” del Mercado. “Estamos de acordo de que a Praza cumpriu o seu período vital e a reforma integral é necesaria, pero vaise acometer e esperamos tamén contar con financiación da Xunta”, recalcó.

Unas explicaciones que no fueron suficientes para la portavoz popular que, además, criticó la falta de licitación de puestos libres en el Mercado y pidió a la Concejalía su licitación: “Cada vez hai máis postos baleiros” y, de hecho, apuntó a que el piso de arriba está ya desierto. Asimismo, advirtió de la pérdida de otra subvención de 14.000 euros que habría concedido la Consellería de Comercio al Concello para la Praza y de la que, según la popular, el Concello había finalmente renunciado: “Somos o Concello que máis subvencións perde”.