El PP logra el apoyo del Pleno para avanzar en la red separativa de saneamiento en lugares de Castrelo

Fole, en primer término, y los vecinos de Castrelo, al fondo Gonzalo Salgado

“Cheiros nauseabundos” y problemas de contaminación y vertidos. Esta es la situación que algunos de los vecinos de los lugares de Baltar y A Barca, en la parroquia de Castrelo, denunciaron en el último Pleno, a través de una moción presentada por el Partido Popular para reivindicar la ejecución de un proyecto para dotar a unas cuarenta viviendas de una red separativa del saneamiento y de pluviales, de la que actualmente carecen.

Una moción a la que el Pleno dio su visto bueno por unanimidad, aunque no exenta de diferentes perspectivas entre oposición y gobierno. En este sentido, la portavoz popular, Sabela Fole, apuntó directamente como responsable por la falta de movimientos en esta materia en los últimos años al concejal de Obras, José Ramón Abal, que se ausentó de la sesión plenaria. En este sentido, la popular recordó que el edil presentó hace un año un proyecto de 400.000 euros que atajase esta problemática y la intención de negociar con la Xunta una cofinanciación, al transcurrir esta zona por la carretera PO-550.

Algunos de los vecinos que acudieron al Pleno Gonzalo Salgado

De hecho, Fole apuntó a que existió una reunión entre Augas de Galicia y Abal, en la que el departamento autonómico habría requerido que se presentara un proyecto para estudiar posteriormente las posibilidades de cofinanciación, pero que nunca llegó a producirse.

Un encuentro que no consta al alcalde, Samuel Lago, que explicó que en pasadas reuniones el gobierno autonómico había “dado largas” al Concello. En cualquier caso mostró la total disposición del gobierno local a abordar esta obra si hay apoyo de la Xunta: “É unha actuación que non pode acometer en solitario o Concello. É unha estrada, e incluso a propia rede de pluviais, autonómica, polo que entendemos que ten que ser a Xunta a que, canto menos, colabore”. “Se hai ese compromiso —continuó— nós somos os primeiros en apoialo”, subrayó, al tiempo que advirtió que “levamos tempo facendo xestións para conseguir esa financiación” que haga posible esta obra.

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“Servizo público primordial”

La actuación buscaría así el desdoblamiento para crear redes separativas de pluviales y saneamiento y solucionar esta problemática. Además, no hay traída municipal de agua y la mayoría de los pozos están contaminados, por lo que se trata de un problema de insalubridad, según alertó Fole: “Pagan por un servizo público primordial que non teñen”, denunció, al tiempo que pidió que “nun prazo de 30 días” el gobierno local presente el proyecto en el Pleno.