Cambados promocionará el ‘Albariño de Invierno’ en una nueva red a nivel europeo

Abal Varela durante el consejo de administración de la entidad, en una localidad italiana | cedida

El Concello de Cambados incluirá la cita de vinos espumoso ‘Esspop!’, conocida como la ‘Festa do Albariño de Invierno’, en una nueva red de promoción de fiestas enoturísticas a nivel europeo. Así lo adelantó el concejal de Enoturismo, José Ramón Abal Varela, tras un “viaxe relámpago” a Pramaggiore (Italia), para participar en el último consejo de administración de Recevín (Red Europea de Ciudades del Vino), en el que Cambados toma parte en la representación de España.

La citada fiesta gana terreno en los últimos años y consolida su nueva fecha, en el primer fin de semana de la Semana Santa, como una opción de desestacionalización turística. Ese objetivo, fomentar el turismo fuera de temporada alta, y el hecho de que el Albariño ya tenga reconocimiento de fiesta internacional, llevaron al gobierno cambadés a seleccionar esta fiesta invernal para esa nueva red de citas comunitarias. “Creo que é algo útil para unha proxección máis internacional da Festa do Albariño de Inverno, que gusta moito. Ten éxito, pero hai que promocionala”, valoró Abal Varela.

Caída del consumo de vino

Otra de las cuestiones abordadas en el reciente consejo de administración de Recevín fue la detección de una “baixada” del “consumo de viño” generalizada, “debido aos hábitos de vida saudables e por políticas restritivas que se aplican na Unión Europea, que están estigmatizando o consumo de viño”, indicó el concejal cambadés.

Abal defiende que “o consumo moderado de viño non é malo” y por eso quieren profundizar desde Recevín en una “interlocución máis directa” con instituciones comunitarias como la Comisión y el Parlamento europeos, a fin de revertir la situación y seguir fomentando el consumo con responsabilidad. Sería algo “beneficioso para todos os países” exportadores de vino sobre todo, valoró.

“Estamos moi satisfeitos deses acordos” en el consejo de administración, términos que, además, se aprobaron por unanimidad.

Finalmente, el cambadés puso en valor que esta cita fuese en Italia, donde hace una década “comezou todo” al trabar los primeros contactos que llevaron a su departamento a plantear Cambados como candidata a ser Ciudad Europea del Vino, un hito, defendió, que “empuxou todo ese proxecto enoturístico que iniciamos en 2015”, concluyó el concejal de Cambados Pode y miembro del gobierno cuatripartito municipal.