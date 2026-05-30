El acondicionamiento y mejora del pabellón de San Tomé ya tiene propuesta de adjudicación

Entrada a las instalaciones deportivas Mónica Ferreirós

El Concello de Cambados ya tiene propuesta de adjudicación para el acondicionamiento y mejora del pabellón de San Tomé. Así, entre las tres ofertas recibidas, la mesa de contratación optó por la propuesta de Padinsa Salnés, al obtener la mayor puntuación, con un importe de 147.041 euros, IVA incluido, y una ampliación de tres años de la garantía.

La actuación, que está financiada al amparo del Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas de la Diputación, incluye mejoras en equipamientos, gradas, vestuarios y carpinterías, entre otras acciones de calado en las instalaciones. Así, se dotará de nuevo equipamiento y se actuará en la carpintería interior y exterior, así como en mejoras en cierres y en las gradas. Además, se instalará una cortina separadora metalizada, se acondicionarán los vestuarios, se repondrá el pavimento con la instalación de uno nuevo, se renovarán los inodoros, lavabos y duchas, se habilitará un sistema de megafonía y se sustituirá el alumbrado por lámparas de tecnología led.