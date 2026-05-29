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Cambados

Vilariño celebra este fin de semana su Festa do Labrego con 950 euros en premios

El tradicional desfile será el plato fuerte, pero no faltará la música tradicional, verbenas y la gastronomía

A. Louro
29/05/2026 21:03
Asistentes en una edición anterior de la tradicional cita festiva
Asistentes en una edición anterior de la tradicional cita festiva
Mónica Ferreirós
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La parroquia de Vilariño celebra a partir de mañana una de las celebraciones con mayor tradición en la comarca de O Salnés: la Festa do Labrego, que cumple este año su 43 edición, que empezará esta tarde con juegos populares para los más pequeños, colchonetas gratis y “tiro á chave”. Una jornada inaugural que culminará entrada la noche con una gran verbena amenizada por las orquestas Assia y La Mecánica.

Domingo será el día grande y empezará a ritmo de la alborada de los grupos folclóricos Os Carballeiras de Vilariño, Volandeira de Cambados y Os Demos da Petaca Folk, que darán paso a uno de los platos fuertes de la cita festiva: el emblemático Desfile de carros do país, tractores, cabalos e carricaos, acompañados por los mismos grupos musicales. El itinerario arrancará, como siempre, el supermercado Mercadona hasta el nuevo recinto de la fiesta, situado en A Barca, en Covas de Lobos. Además, no faltarán los premios, con una dotación de hasta 950 euros en diferentes categorías. Así, Habrá tres premios de 200, 150 y 100 euros en la de tractores; otros tantos de 150, 100 e 50 en carricaos y uno de 200 para o mejor carro del país. El jurado valorará cuestiones como la decoración y la animación y los participantes deberán permanecer en el recinto hasta las 18 horas.

El desfile dará paso a la degustación de chorizos, pan de maíz y tinto y no faltará una exposición de productos agrarios y venta, además de tractores antiguos y la tradicional subasta. La misa será a las 12:30 horas y por la tarde habrá juegos populares, para cerrar el programa por la noche con A Xaiba.

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