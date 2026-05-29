Vilariño celebra este fin de semana su Festa do Labrego con 950 euros en premios

Asistentes en una edición anterior de la tradicional cita festiva Mónica Ferreirós

La parroquia de Vilariño celebra a partir de mañana una de las celebraciones con mayor tradición en la comarca de O Salnés: la Festa do Labrego, que cumple este año su 43 edición, que empezará esta tarde con juegos populares para los más pequeños, colchonetas gratis y “tiro á chave”. Una jornada inaugural que culminará entrada la noche con una gran verbena amenizada por las orquestas Assia y La Mecánica.

Domingo será el día grande y empezará a ritmo de la alborada de los grupos folclóricos Os Carballeiras de Vilariño, Volandeira de Cambados y Os Demos da Petaca Folk, que darán paso a uno de los platos fuertes de la cita festiva: el emblemático Desfile de carros do país, tractores, cabalos e carricaos, acompañados por los mismos grupos musicales. El itinerario arrancará, como siempre, el supermercado Mercadona hasta el nuevo recinto de la fiesta, situado en A Barca, en Covas de Lobos. Además, no faltarán los premios, con una dotación de hasta 950 euros en diferentes categorías. Así, Habrá tres premios de 200, 150 y 100 euros en la de tractores; otros tantos de 150, 100 e 50 en carricaos y uno de 200 para o mejor carro del país. El jurado valorará cuestiones como la decoración y la animación y los participantes deberán permanecer en el recinto hasta las 18 horas.

El desfile dará paso a la degustación de chorizos, pan de maíz y tinto y no faltará una exposición de productos agrarios y venta, además de tractores antiguos y la tradicional subasta. La misa será a las 12:30 horas y por la tarde habrá juegos populares, para cerrar el programa por la noche con A Xaiba.