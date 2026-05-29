Recogen 119 firmas para recuperar unos caminos “usurpados” en Vilariño desde hace más de dos décadas

Algunos de los vecinos demandantes presentaron las firmas recogidas en el Concello | Algunos de los vecinos demandantes presentaron las firmas recogidas en el Concello Gonzalo Salgado

“Son públicos desde tempos inmemoriais”. Así de tajante se muestra Manuel Vieites Falcón, vecino de Vilariño, sobre la situación del Camiño de Cuíñas y del Camiño da Piedade, situados en el lugar de Cortiñas. Dos vías por cuyo uso público llevan peleando los vecinos de la zona durante más de dos décadas después de que, aseguran, hubieran sido usurpados por la propiedad de la Casa dos Maza, que incluye una gran superficie de terreno y de la que actualmente es propietaria la Fundación Condado de Taboada, “que procedeu ao seu peche mediante a instalación de portais e muros, nunha data posterior ao ano 2004, incorporando á súa propiedade non só os camiños senón tamén o Manantial de Cortiñas”.

Ante esta situación, la asociación vecinal y cultural O Batuqueiro ha querido apoyar la solicitud formulada por Chaves ante el Concello, en la que se reclama que la administración municipal adopte las medidas administrativas necesarias para restaurar el libre tránsito por estos caminos, utilizados antiguamente, por ejemplo, para ir a recoger agua a la fuente. Para ello, han iniciado una recogida de firmas, que ya suma 119 y que fue presentada ayer ante el Pleno de la Corporación.

Una demanda histórica

El abogado de estos particulares, Iago Pillado, explica que no es la primera vez que se eleva esta petición, ya que en 2014 ya se presentó ante el Concello un escrito en el mismo sentido, “sen que a día de hoxe se adoptasen as medidas oportunas”. En este sentido, los particulares mantuvieron una reunión con el alcalde, que les habría traslado la necesidad de realizar una investigación sobre la titularidad de estos viales. De hecho, ya habría sobre la mesa un informe de Urbanismo que vendría a corroborar esta circunstancia. Además, advierten que el propio Camiño de Cuíñas aparece expresamente delimitado en el inventario histórico de bienes de la propia Fundación, “o que evidencia que a súa apropiación é un acto contrario ás súas propias escrituras fundacionais”.

Unas reivindicaciones ya históricas que ayer trasladaron al Pleno de la Corporación, donde además realizaron un llamamiento vecinal, invitando a cualquier persona interesada en sumarse a la recogida de firmas, a través de los canales habilitados por la propia asociación O Batuqueiro: “Facemos un chamamento á veciñanza e a todas as persoas que compartan a defensa do dominio público para que se sumen á iniciativa”, explicó Chaves. “Os camiños públicos son un patrimonio colectivo que nos pertence a todas e a todos. Non podemos permitir que queden pechados sen que o Concello cumpra coas súas obrigacións de protección do dominio público”, concluyó.

Cabe señalar que los vecinos apuntan a que estos dos caminos no serían los únicos que, pese a ser públicos, se han cerrado para uso particular y anuncian su interés, también, de reclamarlos y, además, reclaman también a la administración conocer si la Fundación contaba con licencia para realizar el cerramiento de este camino.

Asimismo, lamentan el silencio guardado desde la Fundación sobre esta circunstancia, algo que “nos parece indicativo, porque se tivera algún tipo de argumento a favor xa o terían expresado”, apunta Pillado, que cuenta con documentación que respaldaría esta demanda, además de fotos históricas que corroborarían el uso público de estos dos caminos, utilizados hace años por vecinos no solo del lugar de Cortiñas, en Vilariño, sino también de zonas cercanas de Corvillón y de Tremoedo y que ahora vuelven a reclamar poder recuperar.