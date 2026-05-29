Los fondos previstos para la Praza das Rodas se destinarán a maquinaria para el área de Obras

El edil de Obras, José Ramón Abal, en un Pleno Gonzalo Salgado

El Concello de Cambados renunció este mes de mayo a la renovación de la Praza das Rodas tras encontrarse con la oposición de los hosteleros de la zona al agendarse las obras para la temporada estival, lo que provocaría un impacto económico en los negocios y limitaría su uso en citas de mucha afluencia, como por ejemplo el Albariño. La actuación estaba presupuestada en 89.993 euros y contaba con financiación al amparo del Plan +Provincia de 2024 de la Diputación, por lo que debía estar concluida antes del 30 de septiembre. Unos fondos que, sin embargo, no se han perdido, ya que tras un cambio de aplicación se utilizarán para la compra de maquinaria para el servicio de Obras municipal.

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En concreto, se adquirirá una minipala, que se utilizará para la limpieza de caminos, cunetas y del casco urbano, según explicó el edil de Obras e Servizos, José Ramón Abal. De hecho, este cambio de proyecto ya habría obtenido el visto bueno de la administración provincial, que es la que aporta los fondos, según apunta el propio edil.

El Concello ya realizó una operación similar con otra de las obras previstas en el +Provincia 2024, como fue la instalación de una decena de cámaras con gestión de imágenes mediante inteligencia artificial, que contaba con una subvención de 78.755 euros y de la que se decidió prescindir para mejorar el proyecto para Burgáns, aunque pretende recuperarse para la línea de ayudas de este ejercicio.

Cabe destacar que la obra de Rodas buscaba poner fin al deteriorado estado del adoquinado de esta concurrida plaza y que ya se iba a realizar hace un par de años, pero fue necesario cambiar el proyecto y se fue demorando, finalmente quedando, por el momento, suspendida.