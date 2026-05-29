Cambados organiza una excursión a la isla de San Simón y a Vigo para mayores de 60 años

Tino Cordal (a la derecha), edil de Terceira Idade, en un Pleno Gonzalo Salgado

La Concellería da Terceira Idade, que dirige Tino Cordal, organiza una excursión para mayores a la isla de San Simón y a Vigo, que tendrá lugar el próximo jueves 25 de junio. Al igual que en ocasiones anteriores, para poder inscribirse es necesario residir en Cambados y tener cumplidos los 60 años.El plazo de inscripción se abre el próximo lunes, 1 de junio, en el despacho de la Concellería da Terceira Idade, situado en el primer piso del Concello, donde será necesario acudir con el documento de identidad.

El viaje en autobús será financiado por el Concello, mientras que los excursionistas deberán hacerse cargo del viaje en barco (10 euros) y de la comida reservada ya en el restaurante O Viso (25 euros). La salida está prevista para las nueve de la mañana de la estación de autobuses, mientras que la vuelta será alrededor de las siete y media de la tarde. Así pues, en cuanto al itinerario, la visita a San Simón será por la mañana, dejando por la tarde los jardines del Pazo de Quiñones de León y el Parque de Castrelos de Vigo.