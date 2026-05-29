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Cambados

Cambados celebra su emblemática Carreira dos Institutos con cerca de medio millar de participantes

A. Louro
29/05/2026 19:50
Cientos de alumnos volvieron a participar esta mañana en la tradicional cita
Cientos de alumnos volvieron a participar esta mañana en la tradicional cita
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Cambados acogió esta mañana una nueva edición de su tradicional Carreira dos Institutos Memorial Alejandro Fariña, el profesor del Ramón Cabanillas que impulsó esta iniciativa. Así, cerca de medio millar de alumnos del IES Francisco Asorey, el IES Ramón Cabanillas y el Colexio Salesianos A Mercé participaron en una cita de 3 kilómetros, que se inició desde Fefiñáns.

Fue una jornada de fomento de la actividad física y de confraternidad, que se saldó con la victoria de Ramón Paz Frandovínez, del Cabanillas, seguido por Yago Quintáns y Bruno Otero, ambos del Asorey, en categoría masculina. Por su parte, en la femenina, se alzó con el primer puesto Paula Álvarez Vidal (IES Asorey), quedando Olivia Fernández (Cabanillas) y Lucía Mariño (Salesianos A Mercé), en segunda y tercera posición, respectivamente.

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