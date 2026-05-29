Cambados abre el plazo de inscripción para participar en los campamentos de verano

La concejala de Igualdade, Mar Pérez,en una imagen de archivo Cedida

El Concello de Cambados lanza una nueva edición del programa gratuito de conciliación estival “Aberto por vacacións!”, organizado por la Concellería de Igualdade, que se desarrollará del 22 de junio al 5 de septiembre, en horario de 8:30 a 14:30 horas, ampliando una hora la propuesta del pasado ejercicio. Además, la propuesta se dividirá en dos formatos: el Campamento Pioneiras, que se celebrará en el Salón Peña, y en las parroquias, con propuestas en las casas de cultura de Castrelo y Corvillón.

La actividad, que busca facilitar la conciliación familiar y laboral durante las vacaciones lectivas, se dirige a niños de entre 3 y 12 años y el plazo de inscripción abre hoy y se mantendrá disponible hasta el próximo día 15 de junio.

Las plazas son limitadas y la admisión está sujeta a las bases del Plan Corresponsables. Así, las personas interesadas en participar pueden inscribirse entregando el formulario habilitado en el registro general del Concello o a través de la sede electrónica.

La Concellería de Igualdede, que dirige la nacionalista Mar Pérez, da así continuidad a esta propuesta, puesta en marcha el pasado ejercicio para mejorar la concicliación de las familias cambadesas.