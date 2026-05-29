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Cambados

Cambados abre el plazo de inscripción para participar en los campamentos de verano

A. Louro
29/05/2026 06:05
La concejala de Igualdade, Mar Pérez, con el cartel oficial
La concejala de Igualdade, Mar Pérez,en una imagen de archivo
Cedida
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El Concello de Cambados lanza una nueva edición del programa gratuito de conciliación estival “Aberto por vacacións!”,  organizado por la Concellería de Igualdade, que se desarrollará del 22 de junio al 5 de septiembre, en horario de 8:30 a 14:30 horas, ampliando una hora la propuesta del pasado ejercicio. Además, la propuesta se dividirá en dos formatos: el Campamento Pioneiras, que se celebrará en el Salón Peña, y en las parroquias, con propuestas en las casas de cultura de Castrelo y Corvillón.

La actividad, que busca facilitar la conciliación familiar y laboral durante las vacaciones lectivas, se dirige a niños de entre 3 y 12 años y el plazo de inscripción abre hoy y se mantendrá disponible hasta el próximo día 15 de junio.

Las plazas son limitadas y la admisión está sujeta a las bases del Plan Corresponsables. Así, las personas interesadas en participar pueden inscribirse entregando el formulario habilitado en el registro general del Concello o a través de la sede electrónica.

La Concellería de Igualdede, que dirige la nacionalista Mar Pérez, da así continuidad a esta propuesta, puesta en marcha el pasado ejercicio para mejorar la concicliación de las familias cambadesas.

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