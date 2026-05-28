Lago desmiente que hubiese acuerdo para una nueva tabla de complementos para los funcionarios

El alcalde de Cambados, Samuel Lago, en un Pleno Mónica Ferreirós

El alcalde de Cambados, Samuel Lago, espera poder sacar adelante la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que permita posteriormente llevar a Pleno el Presupuesto de 2026 y que incluirá la creación de tres nuevas plazas en la plantilla municipal: una de trabajador social, otra de arquitecto y una tercera, de técnico de administración general para el área de contratación, que se habilitarán con la amortización de otras tantas plazas que nunca habían sido cubiertas —encargado de almacén o de técnico de coordinación cultural y de deportes—.

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El regidor quiso también salir al paso de las críticas del CSIF sobre la falta de convocatoria de una mesa de negociación y la aplicación de una nueva tabla de complementos de destino supuestamente aprobada en 2019. Una circunstancia que Lago niega, al señalar que se trató únicamente de una propuesta y que “os técnicos municipais indican que sería unha subida salarial non permitida aos funcionarios”.

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En cuanto a la falta de negociaciones, el alcalde señala que las partes fueron informados de forma informal de cómo iba el proceso de modificación de la RPT y que si no se convocó antes una mesa de negociación “foi por unha causa allea a este Concello”.