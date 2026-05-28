Lago desmiente que hubiese acuerdo para una nueva tabla de complementos para los funcionarios
El alcalde espera cerrar pronto las modificaciones de la RPT para poder llevar a Pleno el Presupuesto de 2026
El alcalde de Cambados, Samuel Lago, espera poder sacar adelante la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que permita posteriormente llevar a Pleno el Presupuesto de 2026 y que incluirá la creación de tres nuevas plazas en la plantilla municipal: una de trabajador social, otra de arquitecto y una tercera, de técnico de administración general para el área de contratación, que se habilitarán con la amortización de otras tantas plazas que nunca habían sido cubiertas —encargado de almacén o de técnico de coordinación cultural y de deportes—.
El regidor quiso también salir al paso de las críticas del CSIF sobre la falta de convocatoria de una mesa de negociación y la aplicación de una nueva tabla de complementos de destino supuestamente aprobada en 2019. Una circunstancia que Lago niega, al señalar que se trató únicamente de una propuesta y que “os técnicos municipais indican que sería unha subida salarial non permitida aos funcionarios”.
En cuanto a la falta de negociaciones, el alcalde señala que las partes fueron informados de forma informal de cómo iba el proceso de modificación de la RPT y que si no se convocó antes una mesa de negociación “foi por unha causa allea a este Concello”.