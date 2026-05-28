El PP de Cambados reclama una solución a los problemas por la ausencia de saneamiento en zonas de Castrelo

Sabela Fole, portavoz del PP de Cambados, en un Pleno Gonzalo Salgado

El Partido Popular llevará hoy a Pleno una moción para exigir la “solución urxente” a los “graves problemas de contaminación, verteduras e cheiros que sufren os ceños de Baltar e A Barca, na parroquia de Castrelo”. Una situación que surge por la ausencia de una red separativa del saneamiento y el abastecimiento de agua. Una carencia, reprocha la portavoz popular, Sbaela Fole, que sin embargo cuenta con una “a absoluta falta de compromiso do goberno multipartito tras once anos ao fronte do Concello”.

Así, los populares se reunieron con cerca de las cuarenta familias afectadas y señalaron que se encuentran “desesperadas ante a inacción e as falsas promesas do cuatripartito malia a gravidade da situación e tamén polos efectos de insalubridade que causa nas súas vidas e polo mal funcionamento do servizo”.

Un problema que radique en la existencia de una red unitaria de aguas fecales y pluviales, que colapsa con lluvias abundantes, produciéndose alivios directos que llegaron a contaminar pozos particulares y producen “cheiros nauseabundos durante moitos días”.

Fole señaló que la Concejalía de Obras llegó a anunciar un borrador para una red separativa de unos 400.000 euros “do que non se sabe nada”, reprocharon los populares.