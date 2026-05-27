Reanudan las obras del cuartel de Cambados con el acta de replanteo y prevén que esté operativo a finales del 2027

La parcela de Valle-Inclán permanece hoy todavía sin movimiento de maquinaria Gonzalo Salgado

La empresa concesionaria de las obras de construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil —Seranco SAU— firmó el pasado martes el acta de inicio y replanteo, que marca el comienzo del plazo de ejecución de las instalaciones tras años paralizadas por los problemas geotécnicos de la parcela de Valle-Inlcán, que hicieron necesario volver a redactar y adjudicar un nuevo proyecto que resolviese los problemas de cimentación registrados y que ahora toma forma con un plazo de ejecución de 18 meses, por lo que se espera que pueda estar operativo a finales del 2027.

Así lo anunció esta mañana el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, que subrayó que se trata de una obra estratégica para Cambados y la comarca, al tratarse de un proyecto de casi 9,4 millones de euros y que “va a suponer un salto cualitativo muy importante en la presencia y representación de la Guardia Civil en una comarca clave como es la de Arousa, que es uno de los emblemas turísticos de Galicia y que merece un cuartel a la altura de las circunstancias, en donde más de un centenar de agentes que allí prestaran servicio cuenten con unas instalaciones adecuadas, modernas y funcionales”. Cabe destacar que el nuevo cuartel permitirá contar con un total de 131 agentes, albergando patrullas de Seprona, Judicial, Fiscal y Fronteras, entre otras unidades.

Además, se construirán en su interior cinco calabozos y contará con 37 vehículos oficiales y 16 pabellones, en una superficie de cerca de 2.200 metros cuadrados, situada en la calle Valle-Inclán, en la misma parcela donde estaba el cuartel anterior.

Problemas previos con el terreno

Un desbloqueo, así, histórico para Cambados, que esperaba tener ya estas instalaciones listas en 2024, aunque las sucesivos problemas con el terreno —que presentaban importantes limitaciones para el proyecto anteriormente licitado— terminaron por hacer imposibles unos plazos que, por el momento sí se están cumpliendo con la redacción de este nuevo proyecto. Así Losada recordó que “cuando o tomé posesión como subdelegado del Gobierno, hace dos años y medio, una de las primeras llamadas que recibí fue la del alcalde de Cambados, Samuel Lago, para ponerme al corriente de que las obras de este cuartel llevaban tiempo paradas”.

Poco después, se rescindió el contrato con la anterior empresa y se inició el procedimiento para la redacción y licitación de este nuevo proyecto. “Hoy es, por tanto, un día para decir que esta obra es un buen ejemplo de que la colaboración institucional funciona”, subrayó Losada, que puso en valor la colaboración del regidor socialista.

En cualquier caso, el subdelegado pidió “disculpas a los vecinos de Cambados y de toda la comarca de Arousa” por los retrasos registrados: “Es cierto que ya debería de estar terminada y en funcionamiento”, concluyó.

Por su parte, el alcalde de Cambados, Samuel Lago, se mostró satisfecho por el anuncio del retorno de las obras y señaló que se espera que en los próximos días comiencen a llegar tanto los operarios como la maquinaria para iniciar las actuaciones.

Además, Lago recalcó que en esta segunda etapa de la construcción del cuartel “estanse cumprindo os prazos”, ya que se señalaba que las obras comenzarían antes del mes de junio. “O mesmo que fun crítico cos retrasos na primeira fase e as reformulacións dos proxectos”, continuó Lago, “creo que agora debemos recoñecer o traballo ben feito desde Siepse e desde a Seddelegación do Goberno están cumprindo absolutamente con todos os plazos tanto desde a redacción do proxecto, como da licitación e agora co inicio das obras”. “Vai ser un hito para Cambados”, celebró el regidor, que espera contar con el cuartel a finales del próximo año.