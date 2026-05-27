Amicos impulsa un proyecto europeo medioambiental que pondrá el foco en el río Umia

El proyecto —bautizado como TRAP— se presentó con una jornada en la Casa da Calzada Gonzalo Salgado

La asociación Amicos presentó esta mañana el proyecto europeo TRAP (Transforming Rivers by Reducing Aquatic Plastic Pollution), que implicará el impulso de acciones de protección en el Río Umia a su paso por Cambados, Meis y Caldas. Esta iniciativa tiene como objetivo desarrollar y probar medidas innovadoras basadas en la naturaleza para atrapar y retirar residuos plásticos de los ríos antes de que alcancen el océano Atlántico, ya que además del Umia —elegido por su valor ecológico y su representación ambiental— actuará también en otros dos ríos de Portugal y Francia.

Como en otros proyectos medioambientales de Amicos, las personas con discapacidad tendrán también un papel fundamental como activistas medioambientales encargadas de la aplicación y seguimiento de las soluciones técnicas, así como de conducir las acciones de sensibilización con escolares. Además, también se implicarán a las administraciones locales de Cambados, Meis y Caldas de Reis, así como a las asociaciones locales, empresas y centros escolares de O Salnés y Ulla-Umia.

La iniciativa contempla, igualmente, limpiezas participativas de las riberas del Umia, así como la instalación de barreras vegetales y estructuras biodegradables de retención para evaluar la eficacia de sistemas naturales en la captura de residuos plásticos. Además, también servirá para eliminar especies invasoras y realizar campañas de sensibilización, así como para “buscar solucións para coidas dos nosos ríos”.

Primer paso

El proyecto echó así a andar con una jornada de presentación en la Casa da Calzada, en la que también se identificaron los puntos críticos del río Umia para comenzar a trabajar sobre ellos, siendo así el primer paso que “imos a dar no territorio para comezar a traballar despois no río”, según explicó Sara Mejuto, técnica de proyectos de la Asociación Amicos.

Cabe destacar que el proyecto es a nivel europeo y cuenta con socios en Francia, Portugal e Irlanda y está cofinanciada por el programa Interreg Atlantic Area de la Unión Europea. Así, el consorcio internacional del proyecto está liderado por el Instituto Superior Técnico de Lisboa y reúne a nueve entidades de Portugal, España, Francia e Irlanda, combinando experiencia científica, tecnológica y social. Entre las entidades participantes se encuentran Trinity College Dublin, Atlantic Technological University, Universidad de Sevilla, Petra Patrimonia Maritima, Seabird, 4change, ISDIN y Amicos, entre otras.

Involucración del tejido local

En la jornada participaron también los alcaldes de Caldas de Reis y Cambados, Jacobo Pérez y Samuel Lago, que agradecieron la participación de las asociaciones y entidades locales en esta iniciativa. Asimismo, Lago, subrayó el valor medioambiental —que supondrá la recuperación de un tramo del río Umia—, el social —por la implicación de personas con discapacidad en el proyecto, “axudando a involucrar e integrar socialmente a estas persoas—, y por su cooperación transfonteriza —”pois vincula territorios e fai Europa”—.

Asimismo, el regidor camabdés quiso reconocer el trabajo realizado por la asociación Amicos a lo largo de los últimos años y animó a “toda a sociedade civil, asociacións e empresas a que tamén colaboran, participen e aporten o seu grano de area”, concluyó Lago.