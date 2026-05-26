Las caras visibles de la política femenina exponen los retos a batir

Jornada ‘Mulleres que toman decisións’ Gonzalo Salgado

“Unha representación do poder feminino actual”, eso fue lo que vivió esta mañana la Sala Pitusa de la Mancomunidade de O Salnés, en el Paseo de la Calzada de Cambados, en la que fue la primera jornada de trabajo del CIM bajo el lema ‘Mulleres que toman decisións’.

La jornada, que arrancó a las las 10:30 horas, se dividió en dos meses de trabajo: la primera ‘A cidade das mulleres: traballando desde o espazo urbano para a innovación local’, en la que se abordó la necesidad de incorporar la mirada feminista en el diseño de las políticas municipales y en la que participaron “representantes do poder feminino actual da comarca” como Montse Prado, Sabela Fole o Marta Giráldez; mientras que la segunda mesa ‘Mulleres no poder local. Novas políticas nas axendas do cambio’, se centró en el papel de las mujeres en los gobiernos municipales y en los nuevos enfoques políticos impulsados desde la administración local.

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Durante las sesiones algunas de las ponentes que formaron parte de estas mesas como representantes de la política femenina actual relataron las dificultades que atravesaron durante sus inicios, así como los retos y logros que consideran que, a día de hoy, son una realidad. “Falaron de certo retroceso, sobre todo dende hai dez anos, algo que preocupa polo momento político actual no que se pode por en perigo os dereitos obtidos”, apuntaron desde el Centro de Información a la Mujer (CIM) de O Salnés. Con todo, también se pudo ver un aire de optimismo en las ponencias ya que destacaron la organización de foros, como este, como un paso a seguir para avanzar hacia una política igualitaria.

Otro de los momentos destacados llegó con la intervención de Magis Iglesias, periodista especializada en información política, primera mujer presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y autora del libro ‘Fuimos nosotras’. “Foi moi motivadora”, detalló la organización, haciendo referencia a su discurso sobre las primeras mujeres parlamentarias en la Transición.

Espacio clave para la opinión

Aunque se trató de la primera jornada destinada a poner sobre la mesa el papel de las mujeres políticas, desde el CIM consideran que este espacio fue fundamental para que “so as mulleres poidan compartir as súas opinións” en un entorno de reflexión y avance social.